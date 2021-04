Advanced Bionics obtient le marquage CE pour la plateforme d’implant cochléaire Marvel

Détails Publié le mercredi 7 avril 2021 16:49

Les appareils concernés sont : Sky CI Marvel, Naída CI Marvel, les aides auditives Sky Link Marvel et Naida Link Marvel, le logiciel d’adaptation Target CI et la nouvelle application Advanced Bionics Remote.

Advanced Bionics, en collaboration avec le fabricant Phonak, a donc obtenu le marquage CE pour mettre la technologie auditive Marvel à la disposition des porteurs de ses implants cochléaires.

Doté d’AutoSense OS 3.0, Naída CI Marvel analyse les sons ambiants toutes les 0,4 secondes, cet algorithme permet de déterminer si l’utilisateur se trouve dans un restaurant bruyant, une voiture, une salle de spectacle, etc… Il active alors les fonctions appropriées de l’implant cochléaire pour personnaliser et améliorer l’expérience auditive de l’utilisateur selon les caractéristiques spécifiques de l’environnement sonore. Naída CI Marvel est également capable de se connecter à la plupart des appareils compatibles Bluetooth, et de prendre en charge les appels mains libres.



Sky CI Marvel, un processeur de son dédié aux enfants

Sky Ci Marvel associe un processus de traitement du son Advanced Bionics éprouvé à la plateforme Marvel de Phonak. Fonctionnant comme la version adulte (Naida CI Marvel), AutoSense Sky OS 3.0 est ici spécifiquement adapté aux situations d’écoute des enfants, leur offrant une qualité de son optimale et d’excellentes performances où qu’ils se trouvent. Sky CI Marvel offre un large choix d’options d’utilisation, de couleurs (particulièrement appréciées des enfants) et d’accessoires résistants à l’eau. De plus, la technologie Roger intégrée aide l’enfant à entendre ses enseignants et ses camarades dans la salle de classe, la cantine ou l’auditorium directement dans ses oreilles, en éliminant le bruit ambiant.



Sky Link Marvel et Naida Link Marvel pour les utilisateurs bimodaux

La technologie Marvel est proposée à ces utilisateurs bimodaux grâce à l’introduction de Phonak Sky Link Marvel et Naida Link Marvel. Sky Link Marvel et Naida Link Marvel peuvent être utilisées ensemble comme aides auditives ou couplées à un processeur de son Advanced Bionics Sky CI Marvel ou Naida CI Marvel. Reposant tous deux sur la technologie Marvel, le processeur de son de l’implant cochléaire et l’aide auditive sont connectés sans fil et communiquent l’un avec l’autre de manière dynamique et coordonnée. Comme les implants cochléaires, Sky Link Marvel et Naida Link Marvel intègrent également la technologie RogerDirect, les appels mains libres avec reconnaissance vocale et la connectivité directe aux appareils iOS, Android et autres compatibles Bluetooth.



Target CI

Le logiciel d’adaptation Target CI facilite la tâche des audioprothésistes avec l’interface Noahlink Wireless, leur offrant ainsi qu'à leurs patients la liberté et la commodité d'une programmation sans fil. Pour la toute première fois, il leur est possible de programmer un implant cochléaire et une aide auditive compatible avec un logiciel en une seule session d'adaptation. Target CI est aussi conçu pour être un outil d'adaptation intelligent, avec des paramètres par défaut optimisés pour les patients porteurs d'un implant cochléaire, offrant aux audioprothésistes la souplesse voulue pour répondre aux besoins spécifiques de chaque patient.



Sont donc concernés :

• Sky CI Marvel, processeur de son dédié aux enfants

• le nouveau processeur de son pour adultes Naída CI Marvel

• les aides auditives Sky Link Marvel et Naida Link Marvel pour utilisateurs bimodaux

• le nouveau logiciel d’adaptation Target CI et ses fonctionnalités inédites

• la nouvelle application Advanced Bionics Remote, pour des réglages en toute facilité via un smartphone.