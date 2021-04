2ème édition Audio Days : Krys Audition part en campagne de sensibilisation

Surtitre

50% des consommateurs âgés de plus de 60 ans n'ont jamais fait de test pour contrôler leur audition. Dans ce contexte, Krys Audition a décidé de réitérer sa campagne de sensibilisation au travers de la 2ème édition des Audio Days.

Comme le rappelle l’enseigne, « souvent négligé, le déficit auditif a de nombreuses conséquences : isolement social, déclin cognitif (mémoire et concentration) troubles neurodégénératifs, risques de chutes... » Voilà pourquoi Krys Audition sensibilise et accompagne tous les Français dès leurs 1ères baisses auditives et les encourage à réaliser des tests auditifs même pour les plus jeunes. « La perte auditive évolue de manière progressive et passe souvent inaperçue. Si le bilan dentaire, le bilan visuel, le test d'effort sont bien entrés dans les mœurs, le bilan auditif, lui, n'est que très rarement envisagé par les Français et à ce jour, seul un français sur deux affirme avoir déjà réalisé un bilan complet de son audition. »

Depuis le 25 mars et ce jusqu’au 5 mai 2021, Krys Audition mène la campagne « Audio Days » afin d’interpeller les français sur l’importance d’un bilan auditif. Cette année, l’enseigne invite notamment les plus jeunes à faire contrôler leur audition. Tous les Français, quel que soit leur âge, pourront réaliser un bilan auditif gratuit chez leur audioprothésiste sur simple rendez-vous.



Lucile Perreau