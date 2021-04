Les aides auditives Ampli-Energy éluent « produit de l’année 2021 »

Détails Publié le vendredi 2 avril 2021 17:20

Cette gamme d’appareil auditif proposée par Amplifon, a été récompensé du logo « Élu Produit de L’Année », une grande première dans le secteur de l’audioprothèse. Créé en 1987, ce prix est décerné chaque année à des produits innovants de consommation courante depuis plus de 30 ans, et demeure une référence dans la grande consommation.

Ampli-energy est une gamme d’aides auditives de classe II, rechargeables et connectées (Bluetooth) qui s’adresse à tous, quel que soit le niveau de baisse d’audition. Elles offrent jusqu’à 24h d’autonomie et disposent d’un mode de charge rapide de 30 minutes. L’application Amplifon et ses tutos permettent une gestion autonome des réglages, avec la possibilité de piloter son temps de port et un coaching vers une utilisation optimale des appareils.