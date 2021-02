Des changements à la tête de Starkey France

Détails Publié le jeudi 11 février 2021 19:30

nomination



Thierry Daudignon et Fabrice Vigneron lors de la conférence de lancement de Livio Edge AI



Thierry Daudignon, Directeur Général de Starkey France, prendra sa retraite au 31 mars, après avoir passé plus de 40 ans dans l'entreprise et occupé le poste de DG pendant 22 ans. Fabrice Vigneron, actuel Directeur Général Adjoint, prendra sa succession.

Thierry Daudignon a contribué à la création de la filiale française en juillet 1981, rue Ponscarme à Paris dans le 13ème arrondissement. Il en est devenu le dirigeant en 1998 suite à la disparition de Philippe Petit qui avait assuré le développement de la filiale pendant 17 ans. « Dès cette époque, Bill Austin, le Propriétaire-fondateur de Starkey, m’a accordé sa confiance et je n’ai jamais cessé de m’inspirer de sa philosophie et de son leadership durant toutes mes années à la tête de la filiale française », se remémore Thierry Daudignon.

Thierry Daudignon a pu accompagner l'évolution de la filiale française et mettre en valeur les spécificités nationales au niveau international en bénéficiant d'une grande autonomie. Il se réjouit d'avoir réussi à maintenir une fabrication d’intra-auriculaires sur le territoire bénéficiant de ce qu'il qualifie « d’un savoir-faire incomparable ». Il souligne que la filiale française est l’une des plus importantes avec 145 collaborateurs et une séniorité moyenne de plus de 17 ans permettant de dater Starkey « d'une expérience collective inégalée ».

Toute l’équipe de Starkey et de la filiale française salue le travail que Thierry Daudignon a accompli à la tête de Starkey France depuis 1998 et de nombreux messages et témoignages sont venus témoigner de la place de Thierry Daudignon dans le monde de l'audition, notamment celui de Bill Austin sur Twitter : « Le travail que nous avons accompli avec @StarkeyFrance au fil des ans n'aurait pas été possible sans Thierry. Il manquera à beaucoup et nous lui souhaitons bonne chance pour son prochain chapitre ». Brandon Sawalich, actuel Président de Starkey, a remercié publiquement celui qui va bientôt quitter l'entreprise « Son dévouement, son leadership et ses connaissances de l’industrie nous manqueront, mais, plus important encore, son amitié et son incarnation des valeurs de Starkey resteront gravées à jamais dans nos mémoires ».

Bien que la date officielle de départ soit prévue le 31 mars, Starkey France précise que Thierry Daudignon sera présent aux prochains salons professionnels, si les conditions sanitaires le permettent, pour saluer la profession.

Fabrice Vigneron, actuellement Directeur Général Adjoint, succédera à Thierry Daudignon. Il totalise plus de 22 années d'expérience dans l'entreprise, connaissant à la fois le marché, les clients et les collaborateurs. « Nous allons continuer à nous appuyer sur nos points forts : nos collaborateurs, notre capacité de recherche, d’innovation et notre volonté permanente du meilleur service pour nos clients. Nous continuerons à leur fournir les meilleurs outils pour qu’ils puissent se concentrer sur le soin au patient et délivrer la meilleure expérience possible. Nous ne sommes qu’au début de notre projet pour améliorer la santé et le bien-être des utilisateurs à partir de l’oreille. Nous avons ouvert la voie dans ce domaine et continuerons à innover dans les prochaines années », a souligné Fabrice Vigneron, ajoutant : « Rappelons notre objectif : être leaders en matière de santé et bien-être auditifs ».