Les Assises ORL reportées en juin 2021

Afin de maintenir les Assises en présentiel, il a été décidé de la reporter du 10 au 12 juin 2021.

La crise sanitaire du covid-19 ne semble pas faiblir, tant en France que dans le reste du monde. Dans ce contexte, les organisateurs des Assises d’ORL ont décidé de reporter la 23e édition de l’évènement du 10 au 12 juin 2021.

Le 11 février 2021, et au vu de l’évolution de la crise épidémique, le Comité d’organisation des 23es Assises d’ORL a ainsi jugé préférable de ne pas maintenir la manifestation prévue du 8 au 10 avril prochain à Nice. Afin de maintenir cette dernière en présentiel, il a été décidé de la reporter du 10 au 12 juin 2021. « Aujourd’hui, nous savons tous à quel point les Assises sont réellement des moments privilégiés de partages, qui permettent à chacun de transmettre, de progresser, de se rassurer, de se former, de sortir de son activité quotidienne, d’explorer d’autres approches, de découvrir des innovations technologiques ou de nouer de nouvelles collaborations. Notre rendez-vous est celui de femmes et d’hommes qui ont besoin d’échanges directs pour avancer ensemble », a précisé le Comité.