La Fondation Écouter Voir lance un concours à destination des étudiants audioprothésistes

Afin de soutenir les programmes de recherche portant sur les troubles de l'audition et de la vision, la Fondation Écouter Voir dévoile les contours de son Grand Prix : « Le parcours patient de demain : de la prise de conscience à l'appareillage et au suivi ». Ce concours est ouvert aux étudiants, de 2ème ou 3ème année, en école d'audioprothésistes, qui ont jusqu'au 15 avril pour déposer leurs projets.

« Dans ce contexte, un nouveau parcours peut être imaginé pour garantir aux patients une expérience optimale. C'est ce que souhaite révéler ce Grand Prix de la Fondation Écouter Voir », explique Daniela Dalla Valle, Directrice Générale Déléguée Écouter Voir.

Les étudiants de 2ème ou 3ème année des 9 écoles d'audioprothésistes françaises, pourront individuellement ou collectivement (5 personnes maximum), prendre part à une réflexion globale sur l'évolution des pratiques de leur futur métier, ainsi que sur les 3 étapes de l'expérience patient qui en découlent : l’avant, le pendant, et l’après appareillage. Le défi pour les étudiants est donc d'arriver à proposer un projet équilibré entre créativité, innovation et faisabilité, tout en optimisant le parcours patient de demain. « Ce concours s'adresse aux étudiants dont les idées renouvelleront la conception des centres d'audition en proposant une organisation innovante et prospective du parcours patient », précise Pierre-Jean Gracia, Président de la Fondation Écouter Voir.



À l'issue de l'étude des dossiers déposés par les candidats, le jury composé de professionnels (membre de la FNEA, professeurs ORL, directeur d'enseignement, audioprothésistes et membres du réseau et de la Fondation Écouter Voir) retiendra trois candidatures qui seront invitées à venir soutenir leur projet lors d'une journée spéciale, le 17 juin 2021 à Paris. Le gagnant, la gagnante ou l'équipe gagnante se verra alors remettre un chèque de 2 500€ par la Fondation Écouter Voir qui signera avec le lauréat un contrat pour cultiver le projet proposé.