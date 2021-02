Amplifon est élu « Meilleure Enseigne Audioprothésiste de 2021 » pour la deuxième année consécutive

Détails Publié le vendredi 5 février 2021 11:57

récompense



Une récompense pour la deuxième année de suite

L’enseigne Amplifon se réjouit de sa nomination comme « Meilleure Enseigne Audioprothésiste de 2021 » pour la deuxième année consécutive par l’institut d’étude Inma Stratmarketing.

Le label a été décerné à la suite d’une étude réalisée en décembre 2020 auprès de 4.500 consommateurs français qui ont décerné à Amplifon la note générale de 8,44 sur 10 (en hausse par rapport à 2020 avec une note de 8,34).Amplifon met particulièrement en avant le fait d’avoir obtenu les meilleures notes sur 5 des 8 critères définis par l’étude : le rapport qualité-prix, l’innovation et les exclusivités, la qualité des infrastructures, le service et le savoir-faire ainsi que l’amabilité des équipes.

« Nous sommes très fiers d’avoir été élus meilleure enseigne audioprothésiste de France pour la deuxième année consécutive. Au cours de cette année particulière, nous avons plus que jamais œuvré à accompagner nos clients en leur offrant une expérience personnalisée et la meilleure qualité de service possible, et ce y compris durant le confinement. Nous sommes ravis que ce second prix confirme l’expertise et le sens du service de notre réseau de 700 centres et le travail de l’ensemble de nos collaborateurs », a déclaré Amaury Dutreil, Directeur Général d’Amplifon France.