Les ventes d'appareils de classe I dépassent largement les 20%

100% Santé



Les premiers chiffres de Santéclair sur le 100% Santé dans l'audio montrent que les appareils de classe I se vendent beaucoup plus que prévu

Le réseau de soins Santéclaire évalue actuellement entre 34% et 51% les ventes d'appareils auditifs de classe I (panier Assurance maladie, prix plafonné), un chiffre bien loin des 20% accepté par les audioprothésistes lors de la signature de l'accord sur le 100% santé.

S’appuyant à la fois sur les données des centres auditifs partenaires de Santéclair et sur les demandes de prises en charge via son service de tiers payant, le réseau de soins Santéclair, communique un premier bilan sur la pleine application de la réforme 100% Santé dans l’audiologie.

Ces statistiques portent sur 5 000 ventes d’audioprothèse, en janvier. Selon les chiffres de Santéclair, les appareils de classe I représenteraient 34 % du total dans le réseau de soins et 51 % hors de celui-ci. Les prix moyens seraient de 868 € dans le réseau Santéclair et de 948 € en dehors pour la classe I et de 1 214 € dans le réseau et 1 612 € hors réseau pour la classe II, selon le réseau. Elle précise également également que 21% des assurés équipés dans un centre partenaire n’a aucun reste à charge contre 5 % hors du réseau. Le reste à charge pour les patients qui choisissent des aides auditives de classe II est de 325 € en moyenne, dans le réseau de soin, et de 756 € à l’extérieur de celui-ci.

« Ces premiers chiffres détaillant la répercussion des dispositions de la réforme du 100% santé en aides auditives sur les comportements d’achat semblent, à ce stade, clairement indiquer que la réforme fonctionne pour favoriser l’accès aux soins », souligne Santéclair dans son communiqué.

De leur côté, les organisations professionnelles s'inquiètent depuis environ un an de la pression mise par les Complémentaires santé pour accentuer les ventes des appareils de Classe 1. Le SDA (Syndicat des Audioprothésistes) et le Synea (Syndicat National des Entreprises de l'Audition) s'étaient engagés lors de la signature de l'accord sur le 100% santé, à vendre 20% d'appareils de classe I, et le reste en classe II. Ces organisations avancent que si cette répartition venait à dépasser ce quota, cela mettrait non seulement en péril l'équilibre économique de leurs entreprises, mais cela signifierait que des patients sont mal appareillés. Selon eux, seuls 20% des patients peuvent se contenter d'un appareil de classe I.



Une pétition a d'ailleurs été lancée par un audioprothésiste le 26 janvier 2021, pour que les Complémentaires santé laissent davantage le libre choix de la classe aux patients, en les remboursant équitablement.