Rexton lance ses nouveaux contours d'oreille rechargeables

Détails Publié le mardi 2 février 2021 19:46

nouveauté



La gamme M-Core de Rexton s'enrichit

La nouvelle génération d'aides auditives BTE connectée Bluetooth de Rexton est entièrement rechargeable avec une autonomie allant jusqu'à 61 heures.

La gamme est composée de M-Core B-Li M proposant 24h d'autonomie et 21h avec 5h de streaming, M-Core B-Li P qui a une autonomie de 30h sans streaming et de 27 h avec 5h de streaming et le M-Core B-Li HP proposant jusqu'à 61h sans streaming et 57 avec 5h de streaming. Les deux derniers modèles sont compatibles avec le chargeur Dry&UV-C pour charger, sécher et traiter les appareils aux UV-C.

De nouveaux tubes fins de différents diamètres, de nouveaux dômes et dômes Sleeve seront proposer pour permettre une adaptation simple et une plus grande discrétion.

Ces nouveaux appareils viennent compléter la gamme RX M-Core qui comprend désormais 7 modèles.