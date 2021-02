Oticon More remporte deux CES 2021 Innovation Awards

récompense

La nouvelle aide auditive Oticon More, dotée d’un Réseau Neuronal Profond embarqué et présentée le 3 décembre 2020 en France, a été récompensé par deux CES 2021 Innovation Awards.

Avec ces deux nouveaux prix, Oticon compte désormais 12 CES Innovation Awards au total. C’est également la cinquième fois consécutive que le fabricant reçoit une récompense au cours de cette compétition internationale, qui chaque année désigne les meilleurs produits de l’électronique grand public. « Oticon est fier de défier l’industrie avec les progrès accomplis dans le domaine de l’audition, avec Oticon More nous avons réinventé intégralement le fonctionnement des aides auditives », a déclaré Thomas Behrens, Expert d’Oticon en Audiologie. « Notre engagement envers la recherche et le développement nous permet d’établir des nouvelles normes et durant la dernière décennie, nous avons considérablement développé notre gamme des solutions auditives afin d’améliorer la vie des utilisateurs. En termes de prestations, cette technologie révolutionnaire se démarque des acteurs internationaux les plus respectés, par des résultats de haute volée. »



Lucile Perreau