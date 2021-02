Richard Darmon élu nouveau président du Synea

Détails Publié le lundi 1 février 2021 14:07

nomination



Richard Darmon, nouveau président du Synea

Le Synea, Syndicat National des Entreprises de l’Audition, a élu Richard Darmon au poste de président lors de son Assemblée Générale, le 29 janvier dernier, pour un mandat de 2 ans.

Il prend la relève de Guillaume Flahault qui a occupé ce poste durant 7 ans.

Un nouveau bureau a également été élu, constitué de 3 Vice-Présidents : Amaury Dutreil, Directeur Général d’Amplifon, Michaël Tonnard, Directeur Général d’Audika et Michel Touati, Directeur Général de VivaSon.

La nouvelle équipe va poursuivre les actions entreprises, sur les sujets qui font l’actualité de la profession, notamment la mise en place et le suivi de la réforme 100% Santé et les négociations pour la nouvelle convention entre l’Assurance maladie et les entreprises en audioprothèse. Le Synea a d'ailleurs signalé son inquiétude par rapport à la politique de nombreuses Complémentaires Santé qui intègrent dans une part importante de leurs contrats, des remboursements différents entre les produits de Classes 1 et 2. Une feuille de route avec de nouveaux projets sera également définie dans les prochains jours, avec le Conseil d’Administration.

Rappelons que Richard Darmon est membre du Synea depuis 2007 et a exercé les fonctions de Vice-Président durant plusieurs années. Il a dirigé Amplifon en France entre 2007 et Avril 2019 et a assumé des fonctions de direction générale dans d’autres métiers de la santé, industrie pharmaceutique ou soins à domicile.