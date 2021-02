OSMOSE intensifie son développement auprès des audioprothésistes

Détails Publié le lundi 1 février 2021 11:40

logiciel



legende

En décembre 2020, OSMOSE, un logiciel métier commercialisé par la société française, OSMOSE SOLUTIONS, a obtenu l’agrément SV 1.40. Il est dédié aux audioprothésistes et aux opticiens et vise à faciliter la gestion quotidienne, le suivi et le pilotage de leur activité.

OSMOSE a donc obtenu l’agrément SV 1.40 dans sa dernière version incluant la télétransmission des feuilles de soins électroniques (FSE) et les demandes de remboursements électroniques (DRE) mais aussi, l’envoi des pièces justificatives par scannérisation des ordonnances (SCOR) et l’acquisition des droits intégrée d’un assuré (ADRi). Avec cet agrément, OSMOSE offre une couverture complète en matière de télétransmission avec la prise en charge de l’ensemble des flux et services existants aujourd’hui. « L’enjeu est clairement de proposer la solution la plus complète, la plus robuste et la plus facile à utiliser », explique Nicolas Bilhaut, le directeur commercial d’OSMOSE. « Elle séduit un nombre croissant d’audioprothésistes et d’opticiens qui recherchent une couverture fonctionnelle leur permettant de profiter à plein de la dématérialisation (catalogues produits constamment à jour, demande de prise en charge mutuelle, télétransmission, commandes d'équipement…) mais aussi de piloter leur activité de façon très fine dans un contexte de resserrement des marges. »