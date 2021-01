Remboursements de la classe II : le SDA appel à la mobilisation de la profession

Détails Publié le vendredi 29 janvier 2021 14:32

Après avoir constaté une baisse des remboursements des appareils de classe II par rapport à ceux de classe I, le Syndicat des Audioprothésistes (SDA) appel la profession à se mobiliser afin de faire bouger les choses.

« La mise en place du 100 % santé semble être un succès, avec beaucoup de nouveaux rendez-vous. Malheureusement, comme nous le craignions, le nombre de complémentaires qui rembourse les classes 2 moins bien que les classes 1 est très important », a indiqué le SDA. Le syndicat a donc décidé de concevoir une lettre type, courte et simple, que les audioprothésistes pourront remettre à leurs patients mécontents de cette situation. « Nous invitons les audioprothésistes à la diffuser massivement vers tous les patients concernés, en leur expliquant l’intérêt pour eux de la compléter et de l’envoyer à leur complémentaire. »

Le SDA explique que « si les assureurs complémentaires reçoivent des centaines, des milliers, de courriers de la part de leurs clients, cela ne pourra que les aider à comprendre qu’il n’est pas possible de maintenir durablement les remboursements classe II inférieurs à ceux de classe I. »

Afin de compléter les statistiques, le syndicat demande aux professionnels, adhérents du SDA ou non, d’adresser (au format PDF à l’adresse : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ) les tableaux de garanties pour l’année 2021 dont ils ont connaissance et qui présentent des remboursements classe 2 inférieurs à ceux de classe 1.