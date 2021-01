L'EUHA se déroulera en présentiel du 15 au 17 septembre 2021

Détails Publié le mercredi 27 janvier 2021 14:02

congrès



Le congrès EUHA se tiendra à la Deutsche Messe d’Hanovre, un lieu suffisamment grand pour accueillir le public tout en respectant les mesures sanitaires.

Alors que l’édition 2020 de l’EUHA s’est déroulée de façon totalement virtuelle, le 65e Congrès international des audioprothésistes se tiendra en présentiel du 15 au 17 septembre, à Hanovre. Les entreprises peuvent part ailleurs déjà commander un espace de stand.

Pour la première fois en deux ans, l'industrie internationale de l'audition pourra de nouveau se réunir et échanger des informations sur les dernières tendances et les développements techniques. Le congrès EUHA se tiendra à la Deutsche Messe d’Hanovre, un lieu suffisamment grand pour accueillir le public tout en respectant les mesures sanitaires. « L'appel à l'échange professionnel et personnel dans notre industrie est de plus en plus fort. Nous sommes heureux de rendre possible, en septembre, dans un environnement sûr, l'organisation de l'exposition selon les directives nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des visiteurs et des exposants », a déclaré Stefan Zimmer, président du conseil d'administration du BVHI (l'Association allemande de l'industrie des appareils auditifs).

Un annuaire numérique des exposants, permettra aux visiteurs du salon de rechercher en ligne les exposants, les produits, les catégories de produits ou les services spécifiques, et d'identifier à l'avance les contacts appropriés au salon. D'autres services numériques pour les présentations virtuelles d'entreprises et de produits sont à la disposition des exposants et peuvent être réservés individuellement. Ces services sont proposés exclusivement aux exposants ayant réservé un stand.