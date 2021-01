La Fondation pour l’Audition lance la première édition des prix inclusion et innovation surdités

Détails Publié le lundi 25 janvier 2021 12:10

Les candidatures sont ouvertes du 25 janvier au 15 avril 2021.

Le lundi 25 janvier 2021, la Fondation pour l’Audition a annoncé l’ouverture des appels à candidatures de leurs deux nouveaux prix : le Prix Inclusion surdités et le Prix Innovation surdités, qui récompenseront deux acteurs, ou entreprises, favorisant l’inclusion des personnes sourdes et malentendantes. Ces deux récompenses viennent compléter la remise des prix scientifiques annuelle de l’organisation.

Toute personne, organisation et/ou entreprise porteuse d’un projet ou d’une action visant à favoriser l’inclusion des personnes sourdes et malentendantes dans la société ainsi que dans le milieu professionnel, peut déposer sa candidature jusqu’au 15 avril 2021. Les résultats définitifs seront communiqués lors de la soirée de remise des prix en novembre 2021. Attention cependant, seuls les projets n’ayant reçu aucun soutien en 2021 (soutien attribué ou en cours de traitement) de la part de la Fondation Pour l’Audition seront recevables pour les prix « Innovation surdités » et « Inclusion Surdités ».

Au travers de ces prix, la Fondation souhaite ainsi encourager l'accessibilité et l'innovation en faveur de l'inclusion des personnes sourdes ou malentendantes. Les thématiques couvertes par les prix sont ainsi :

L'accès à l’emploi et parcours professionnel : formation, sensibilisation, recrutement, intégration, inclusion, accessibilité, maintien dans l’emploi, évolution professionnelle, etc.

L'innovation et l'accessibilité : technique, produits, services, etc.

Par la création du Prix Inclusion surdités, espère encourager les entreprises à prendre conscience de leur rôle crucial en faveur de l’acceptation des différences. Et par la création du Prix Innovation Surdités, elle souhaite accélérer le développement de nouvelles solutions, de nouveaux services pour l’inclusion des personnes sourdes ou malentendantes.