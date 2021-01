Le Ministère confirme que les audioprothésistes peuvent poursuivre leur activité pendant le couvre-feu

Détails Publié le jeudi 21 janvier 2021 17:52

couvre-feu



Le justificatif de déplacement pour les professions libérales ne disposant pas de carte professionnelle.

Cette annonce fait suite à l’erreur d’Alexia Mayer lors du JT de TF1 le 20 janvier 2021. La journaliste avait en effet déclaré que les rendez-vous paramédicaux étaient soumis au couvre-feu.

Le 15 janvier 2021, le SDA avait pourtant annoncé que les audioprothésistes étaient autorisés à poursuivre leur activité au-delà de 18h, heure du couvre-feu. Le Ministère a donc mis en ligne une note qui confirme les informations diffusées par le SDA. Il y est indiqué que pour tous les professionnels de santé, et notamment les audioprothésistes, leurs « cabinets pourront rester ouverts pendant les horaires de couvre-feu. » Le document ministériel précise également que « pour les professions libérales ne disposant pas de carte professionnelle, établie par leur ordre professionnel, un justificatif de déplacement professionnel doit être établi (modèle de dérogation de service mis en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur). Ce document doit être signé par le professionnel, et reste valide pendant la durée indiquée sur le document.



Ce document est suffisant pour justifier les déplacements professionnels, qu’il s’agisse :

- Du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du professionnel de santé ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la nature de ses fonctions l’exige ;

- Des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, comme les visites à domicile. »

Vous trouverez le document sur le site du ministère : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_07_deplacement_ps_pendant_le_cf.pdf