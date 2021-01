Oticon renforce son équipe commerciale pour 2021

Détails Publié le mercredi 20 janvier 2021 11:21

équipe commerciale



Oticon a redessiné ses secteurs géographiques et nommé de nouveaux responsables régionaux.

Dans le but d’apporter plus de soutien et de proximité à ses clients, Oticon a redessiné ses secteurs géographiques et nommé de nouveaux responsables régionaux.

Yannick Bourel prend la responsabilité de la zone incluant le Nord et la Belgique. Nouveau dans le secteur, il a évolué ces 15 dernières années dans la distribution GMS en tant que responsable régional et formateur.



Edouard Noinski, responsable pour le Grand Ouest, arrive fort d’une expérience de responsable des ventes et grands comptes dans des entreprises leaders de l’alimentation, du textile et de l’électroménager.



Chez Oticon depuis 30 ans, Eric Bouty était jusque récemment responsable commercial dans le Nord. Il prend la responsabilité de la région Centre-Ouest, dans laquelle il mettra sa connaissance approfondie du secteur au service des clients de la marque.