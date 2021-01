Audika lance des formations à distance bimestrielles : les Mardis de l’Audiologie

Détails Publié le mardi 19 janvier 2021 12:40

Formation



L’objectif de ces formations à distance est de permettre un débat et une réflexion sur l’évolution de l’audiologie et s’interroger sur les pratiques et innovations de demain.

L’enseigne Audika, en partenariat avec la SFORL, propose désormais une série de webinaires dédiés à l’audiologie baptisée : Les mardis de l’Audiologie. Ces formations débuteront ce soir, le mardi 19 janvier 2021 de 19h à 20h, et se dérouleront une fois tous les deux mois.

Cette première édition traitera de la prise en charge des surdités asymétriques et réunira Hung Thai Van et Lia Guillere, tous deux ORL ainsi que 2 audioprothésistes, Vincent Krause (Directeur de la Formation Métier chez Audika) et Adeline Chazal-Col. L’évènement sera modéré par Cyrille Coudert (directeur scientifique chez Audika). L’objectif de ces formations à distance est de permettre un débat et une réflexion sur l’évolution de l’audiologie et s’interroger sur les pratiques et innovations de demain.



Si vous êtes intéressés et souhaitez rejoindre la conversation, contacter Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .