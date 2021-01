Les audioprothésistes autorisés à poursuivre leur activité après 18h00

Détails Publié le vendredi 15 janvier 2021 16:58

Le SDA a déclaré que les centres d'audioprothèses pouvaient rester ouvert au-delà de 18h.

Le couvre-feu à 18h annoncé par le Premier Ministre, Jean Castex, entrera en vigueur dès demain, le 16 janvier 2021 et ce pour une durée minimum de quinze jours. Le SDA (Syndicat des Audioprothésistes) a indiqué que les centres d'audioprothèses pouvaient rester ouvert au-delà de ce nouvel horaire.

Pendant ce couvre-feu, seuls certains déplacements seront donc possibles, à condition de se munir d'une attestation. Les audioprothésistes sont autorisés à poursuivre leur activité au-delà de 18h00 afin d’assurer une continuité des services de santé. Passé cet horaire, les patients et les personnels de centres auditifs devront se munir de ladite attestation et coché le motif suivant : déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé.