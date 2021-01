La Journée Nationale de l'Audition maintenue au 11 mars pour mettre en avant l'importance de l'audition

Détails Publié le jeudi 14 janvier 2021 15:37

Journée Nationale de l'Audition



La campagne aura bien lieu le 11 mars

Les responsables de la Journée Nationale de l'Audition ont annoncé maintenir l'événement le jeudi 11 mars 2021.

Mettant en avant que tous les enjeux de l'audition ne sont pas réglés par la mise en place effective du 100% Santé, l'association craint que face à la crise de la Covid 19 et ses urgences, la santé auditive ne redevienne le parent pauvre des parcours de santé. Elle précise également que dans cette période où les personnes malentendantes sont particulièrement fragilisées, l'audition est d'autant plus importante qu'elle est au cœur du lien à tous les âges.

La 24ème édition de la Journée Nationale de l'Audition qui rassemble plus de 2.000 acteurs de la prévention et de la santé répartie sur tout le territoire, permettra de proposer des dépistages et le cas échéant d'orienter les patients. Cette journée permettra également de développer l'éducation à la santé auditive. La campagne sera lancée le mardi 9 mars de 9h à 11h par une conférence sur Zoom permettant de présenter les résultats d'une enquête réalisée avec l'Ifop ainsi que des interventions d'experts. Des webinaires thématiques seront mis en place tout au long de la semaine et différents outils numériques compléteront le dispositif en présentiel. L'ensemble des données de dépistage sera agrégé afin de présenter un état des lieux de l'audition des Français en avril 2021.