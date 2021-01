Écouter Voir lance l'opération « Les Jours Solidaires » avec les Restos du Cœur

Détails Publié le mercredi 13 janvier 2021 12:22

Dès le 18 janvier, Écouter Voir offrira 2 repas aux Restos du Cœur pour tout achat d'un équipement auditif ou optique.

Face à l’augmentation de la précarité et de la pauvreté en France, les Restos du Cœur et l’enseigne Écouter Voir ont noué un partenariat inédit, l'opération « Les Jours Solidaires », qui se tiendra du 18 janvier au 28 février 2021.

De ce fait, dès le 18 janvier, Écouter Voir offrira 2 repas aux Restos du Cœur pour tout achat d'un équipement auditif ou optique. Chaque client pourra également contribuer, s'il le souhaite, à cette campagne en offrant lui aussi des repas. À terme, l'objectif fixé est de pouvoir distribuer 200 000 repas gratuits.

« Un partenariat affinitaire qui a du sens, les valeurs de l'association sont en adéquation avec nos valeurs mutualistes de partage, de bienveillance et de générosité », souligne Arthur Havis, Directeur Général de Écouter Voir. « Dans l'idée commune qu'ensemble nous devons prendre soin les uns des autres, cette première campagne ancre dans le temps un partenariat global avec Les Restos du Cœur, autour de la solidarité. La responsabilité sociétale d'Écouter Voir est de permettre à chacun l'accès à un équipement de qualité pour bien voir et bien entendre, et ce partenariat contribue à sa réalisation », rappelle Daniela Dalla Valle, Directrice Générale Déléguée Écouter Voir.

Au cours de l’année 2021, des actions de sensibilisation et de dépistage de la vue et de l'audition seront menées au niveau local, en collaboration avec les groupements, afin de fournir aux personnes démunies qui en ont besoin, un équipement adapté.