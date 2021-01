Le français Eric Bernard nommé président de l'EHIMA

Détails Publié le mardi 12 janvier 2021 17:21

institution



Eric Bernard, devient le 21e président de l'EHIMA pour la période 2021-2022

Le 12 janvier 2021 Eric Bernard, le PDG de WS Audiology (Sivantos et Widex) a été nommé président de l'EHIMA (l’association européenne des fabricants d'appareils auditifs).

Les membres de l'EHIMA ont élu à l'unanimité Eric Bernard, comme 21e président pour la période 2021-2022. Il succède ainsi à Søren Nielsen, le PDG du groupe Demant, qui a assuré la présidence de l’organisation pendant deux ans. Eric Bernard sera soutenu par Arnd Kaldowski (Sonova) en tant que vice-président, et par les membres du conseil d'administration Gitte Pugholm Aabo (GN Hearing) et Søren Nielsen (Demant).

« C'est un honneur de présider l'EHIMA pour les deux prochaines années. Le premier président de cette association a été le cofondateur de Widex, Erik Westermann, en 1985, et elle a depuis joué un rôle important dans la normalisation des technologies et la sensibilisation du public au traitement de la perte auditive et des acouphènes. Je tiens à remercier mon prédécesseur Søren Nielsen pour son leadership, et je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec mes collègues membres du conseil d'administration pour sensibiliser davantage de personnes à l'importance de l'audition », a déclaré Eric Bernard

Pendant la présidence de Søren Nielsen, le fabricant d'implants auditifs MED-EL et Amplifon ont rejoint l'association. EuroTrak, la série internationale d'enquêtes de l'EHIMA sur la prévalence de la perte auditive et l'utilisation des aides auditives, s'est considérablement développée et couvre désormais 17 pays, les derniers en date étant l'Espagne, la Corée et la République populaire de Chine. De plus, la collaboration pluriannuelle des membres de l'EHIMA avec le groupe d'intérêt spécial Bluetooth a abouti à une nouvelle interface sans fil pour les appareils auditifs.