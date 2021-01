Covid-19 : la vaccination ouverte aux audioprothésistes de plus de 50 ans

Détails Publié le lundi 11 janvier 2021 18:28

crise sanitaire



Le Président du SDA reçoit la première injection du vaccin

La Direction générale de la santé (DGS) a annoncé l’ouverture de la vaccination aux professionnels de santé libéraux, dont les audioprothésistes, de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités avec des risques de forme grave du virus.

La liste des centres de vaccination est mise à jour régulièrement sur le site Sante.fr.

Le Syndicat des audioprothésistes invite les professionnels concernés à se faire vacciner le plus rapidement possible, pour leur propre protection et celle de leurs patients. « La mobilisation de tous est indispensable pour vaincre les réticences et renforcer la confiance », souligne le SDA dans un communiqué. Luis Godinho, président du SDA, a d’ailleurs montré l’exemple en recevant la première injection le 10 janvier dernier.