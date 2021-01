Signia présente ses nouveaux modèles BTE

Détails Publié le lundi 11 janvier 2021 17:39

La nouvelle gamme BTA de Signnia s'avère déjà disponible.

Le 11 janvier 2020, Signia a présenté ses nouveaux modèles BTE de la gamme Motion Xperience, au cours d’un évènement live.

« Après plus d’un an de recul, nous avons de la part de nos clients d’excellents retours quant à la plateforme Xperience », indique Mikael Mennard, responsable formation et chef produits chez Signia. Pour compléter les différents modèles d’appareils ((écouteurs déportés avec les Styletto et Pure, et intra-auriculaires avec les Silk), Signia a donc présenté sa gamme complète de BTE. « Les appareils contours ont une place très importante sur le marché français, puisqu’il représente 20 à 25 % des appareillages conventionnels. Les contours d’oreilles représentent une solution pour les adaptations difficiles, permettent une manipulation plus simple, possèdent une meilleure fiabilité et sont une solution pour les pertes d’audition profonde. »

Pour développer cette nouvelle « famille » de BTE, Signia s’est basé sur les attentes et les retours clients, mais aussi sur tous leurs produits phares en contours d’oreilles comme le modèle Life, 8dF ou encore Motion C&Go Nx.



Trois nouveaux modèles

« Nous vous proposons trois nouveaux contours Motion, respectivement équivalent en termes de puissance et de gabarit à des appareils de type 312, 13 et 675. En revanche tous ces produits sont des produits Charge&Go et donc rechargeables », révèle Mikael Mennard.

Le Charge&Go SP possède une puissance et un gabarit équivalent à un appareil de type surpuissant pile 675. « La matrice de ce produit est de 82/140 dB (2cc). Ce modèle est destiné à des patients qui présentent des pertes profondes à sévères. De plus cet appareil conserve la puissance du Motion SP px et dispose d’une plus grande puissance dans les fréquences les plus aigues entre 2 et 6 kHz de plus de 10 dB supplémentaires. » Concernant l’autonomie de l’appareil, Mikael Mennard déclare qu’elle peut aller jusqu’à 61h.



Le Motion Charge&Go P est un produit équivalent à un appareil de type pile 13. « Comme pour le Charge&Go SP, il est plus petit que son prédécesseur. Ce produit se destine aux patients présentant une perte d’audition moyenne à sévère, et dispose d’une puissance de 77/135 dB. » Il propose une autonomie d’environ 29h.



Le Motion Charge&Go Xperience est le plus petit modèle de contours de la marque, « ainsi que du marché », précise Mikael Mennard. « Il équivaut à un appareil de type pile 312 donc très petit et très discret. Il possède une autonomie d’environ 24h et s’adresse à des patients qui présentent une perte d’audition légère à moyenne, avec une puissance 60/133 dB. »



Signia propose également de nouveaux chargeurs pour accompagner ces derniers modèles. « Il y a un chargeur spécifique pour le Motion C&Go SP ainsi que pour le C&Go P », révèle Mikael Mennard. « Il fonctionne de manière extrêmement simple, il suffit de déposer les appareils dedans pour que ces derniers se coupent et que la charge commence. Il faut compter environ trois heures pour une charge complète. » Ces chargeurs peuvent s’utiliser de manière classique sur une prise secteur mais aussi avec une batterie power bank (une batterie externe).

« Pour les patients les plus exigeants, un chargeur prenium baptisé Dry & Clean est équipé d’un couvercle pour protéger les appareils pendant la charge. Il permet également de déshumidifier les appareils et les embouts, ainsi que de désinfecter par un traitement UV. Ce chargeur existe en deux modèles, un pour le Motion P et l’autre pour le Motion SP. »



Cette nouvelle gamme de BTE est compatible avec dernière version de l’application Signia ainsi que Signia assistant.