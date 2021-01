La Fondation Pour l’Audition lance une application pour repérer les troubles de l’audition

Détails Publié le jeudi 7 janvier 2021 10:00

application

legende

Toujours dans le but de prévenir et de sensibiliser, la Fondation Pour l’Audition a développé une application mobile de repérage des troubles de l’audition appelée Höra. Cette application, développée et validée par les experts en audiologie, propose un test d’audition dans le bruit, appelé le "test des 3 chiffres", qui est à la fois simple et rapide (3 minutes maximum).

Höra permet de :

Tester votre audition dans un environnement bruyant,

Suivre l'évolution de votre audition tout au long de votre vie grâce à un historique complet conservant tous vos résultats,

En apprendre davantage sur votre audition grâce à de nombreux conseils,

Créer un compte et utiliser l'application pour un nombre illimité d'utilisateurs et sur plusieurs appareils,

Partager vos résultats avec votre entourage,

Programmer un rappel pour votre prochain test.



L’application est disponible sur smartphones et tablettes sous Androïd et iOS.