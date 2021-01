Starkey récompensé lors du CES Innovation Awards 2021

Détails Publié le jeudi 7 janvier 2021 12:00

récompense



La technologie Livio Edge AI du fabricant a été récompensée dans la catégorie « Accessibilité » lors du CES 2021.

Starkey a été récompensé au concours annuel « CES Innovation Awards 2021 » pour sa plateforme technologique Livio Edge AI.

Le CES Innovation Awards (Consumer Electronics Show) est un concours annuel récompensant les innovations en matière de conception et d’ingénierie de produits technologiques destinés grand public. La technologie Livio Edge AI a ainsi été distinguée dans la catégorie « Accessibilité » et a obtenu de nombreux résultats pour sa conception innovante et ses caractéristiques d’ingénierie sur l’ensemble des critères d’évaluation.



« Nous avons développé une technologie de l’intelligence artificielle et transformé les solutions auditives en appareils intelligents, qui apprennent et s’adaptent automatiquement aux besoins des patients dans des situations d’écoute difficiles. Au cours des premiers mois de la pandémie COVID-19, par exemple, notre technologie Edge AI a aidé les patients malentendants à se connecter et à communiquer avec leurs proches », a déclaré le directeur des nouvelles technologies et vice-président exécutif ingénierie, Achin Bhowmik



En effet selon le fabricant, la technologie derrière le Mode Edge de Starkey, s’est avérée très efficace pour résoudre les problèmes d’intelligibilité de la parole créés par les masques faciaux. D’un simple tapotement, le Mode Edge identifie l’impact du type de masque porté par l’interlocuteur, de la distanciation sociale et du bruit environnant pour fournir une audibilité et une clarté de la parole optimisées. De plus, l’application Thrive Hearing Control inclut désormais le mode Masque, un programme personnalisé destiné à faciliter la compréhension d’un interlocuteur portant un masque facial.