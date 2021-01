Le congrès des audioprothésistes reporté les 28 et 29 mai 2021

Détails Publié le mardi 5 janvier 2021 13:10

Le SDA précise qu’il s’agira d’un congrès spécial axé notamment sur la « réforme du 100 % santé ».

Alors que la pandémie du Covid-19 continue à se répandre à travers l’Hexagone, le SDA a annoncé le report de la 42e édition du congrès des audioprothésistes, initialement prévue au mois de mars, aux 28 et 29 mai 2021, au Palais des Congrès de Paris.

« Les premiers vaccins ayant commencé à être administrés, on peut espérer qu’il s’agit là du début de la fin de cette crise et d’un retour à une vie plus normale », a indiqué le Syndicat Des Audioprothésistes.



Le SDA précise qu’il s’agira d’un congrès spécial axé notamment sur la « réforme du 100 % santé », et au cours duquel la profession pourra échanger entre elle et aussi avec les représentants des associations de patients, des médecins ORL et généralistes, des Pouvoirs publics, de l’Assurance maladie, des assureurs santé.