La Fondation Pour l'Audition rejoint Infosen, un réseau d'actions pour l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes.

Dans le but de répondre à l’inclusion des personnes sourdes et malentendantes, et tenter d'apporter des idées nouvelles, l'INJS (Institut National de Jeunes Sourds de Paris) de Paris a fondé Infosens, Réseau d'actions pour l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes. La Région Île-de-France ainsi que la Fédération Hospitalière de France, sont également partenaires du déploiement de ce réseau et son animation depuis le mois de décembre.

Infosens a indiqué ses deux objectifs :

Répondre aux défis de l’inclusion dans notre société : informer, orienter et mieux accompagner le public sourd, le monde du travail, les établissements sanitaires et médico-sociaux ainsi que les pouvoirs publics.

Apporter des éclairages sur les surdités, leurs incidences au quotidien ainsi que les adaptations existantes intégrant les avancées technologiques et scientifiques.



Ce réseau agira dans trois domaines : l’amélioration de l'information autour des surdités pour sensibiliser la société et faire changer le regard, l’amélioration du parcours de soin, avec notamment un repérage précoce de l'audition et des actions de prévention sur les risques auditifs, ainsi que l'insertion socio-professionnelle de personnes sourdes ou malentendantes en sensibilisant les employeurs et organismes de formation.