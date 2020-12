Fusion de la CDA et de Revaudio

Détails Publié le jeudi 17 décembre 2020 12:51

Un probable futur acteur majeur de l’audiologie vient de voir le jour avec la fusion de la Centrale Des Audioprothésistes (CDA) et de Revaudio.

L’objectif du regroupement de ces deux réseaux d’indépendants, est d’allier le fonctionnement ainsi que le savoir-faire des deux centrales.

« Avec plus de 750 centres auditifs indépendants, cette nouvelle entité va constituer un acteur incontournable du marché, grâce à une synergie de compétences et de moyens inédite », explique Marc Klein, Directeur de la CDO/CDA depuis le mois d’avril 2020. « Nous proposerons ainsi aux audioprothésistes indépendants le meilleur en termes de services, de compétences et de négociations. »



La Centrale Des Audioprothésistes (CDA) est le 1er groupement d’audioprothésistes indépendants de France. Forte de ses 640 centres adhérents au 1er décembre 2020, la CDA a réalisé un chiffre d’affaires d’un montant d’achats transités de 37.7M€ HT en 2019. De son côté, la centrale Revaudio se félicite de la fusion avec la CDA pour atteindre l’objectif qu’elle s’est fixé, il y a quelques années : représenter le maximum d’audioprothésistes indépendants.