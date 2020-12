L’enseigne Audio 2000 rachète 7 centres d’audioprothèse dans le Grand-Est

Détails Publié le vendredi 11 décembre 2020 16:43

Les centres acquis se situent à Mulhouse, Rixheim, Colmar, Rouffach, Munster, Strasbourg et Guebwiller.

L’enseigne Audio 2000, annonce avoir créée une branche succursaliste dans le Grand-Est avec le rachat de 7 centres d’audioprothèse dans la région.

Dans le contexte d’une période bousculée par la Covid-19 et de la mise en place à partir du 1er janvier 2021 du 100% Santé, ces acquisitions permettront d’accentuer la croissance du réseau, précise l’enseigne. Les centres de Mulhouse, Rixheim, Colmar, Rouffach, Munster, Strasbourg, Guebwiller passent en gestion par le Groupement et donc sous un modèle de succursales. Ces rachats renforcent ainsi l’implantation du réseau dans le Grand Est. Les 9 employés dont 4 audioprothésistes et 5 assistants sont maintenus en tant que salariés/collaborateurs et seront managés par Jérémie Labat, responsable réseau Audio 2000. Ces centres d’audioprothèse bénéficieront de la politique d’achat et de services, du soutien technique et logistique du Groupement afin d’offrir les meilleures conditions à leurs clients.

« Le rachat de centres d’audioprothèse et le passage en succursale, est une grande première pour Audio 2000. Cette stratégie de conquête doit être un levier de croissance et de pérennisation de notre activité dans ce secteur. A la veille de la mise en place du 100% Santé, ces acquisitions devraient permettre au réseau de conforter notre position et d’être plus performant », indique Marie Legrand, directrice enseigne Audio 2000.

Créée en 1999, Audio 2000, fait partie du Groupement Optic 2ooo qui inclut les enseignes Optic 2ooo et LISSAC. L’enseigne dotée de 223 centres dont 106 centres intégrés à un magasin Optic 2ooo ou LISSAC, a généré en 2019, un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros, avec un CA moyen par point de vente de 202k€. En 2019, 12 nouveaux centres AUDIO 2000 ont été ouverts.