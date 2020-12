Rayovac lance une nouvelle génération de piles auditives

Détails Publié le vendredi 11 décembre 2020 15:23

Ces innovations sont déjà disponible sur le territoire européen.

Le fabricant Rayovac, a annoncé le lancement de sa toute dernière innovation sur le territoire européen, au cours du « Rayovac Live », un événement entièrement numérique, du fait de la pandémie de Covid-19.

L’entreprise a en effet intégré le système Active Core Plus avec technologie d’optimisation de l’utilisation de l’air à ses piles pour aides auditives de taille 312, cette version améliorée étant déjà disponible pour les clients ProLine et Extra.

« Grâce à cette technologie, les clients du fabricant disposent donc de la pile pour aide auditive la plus performante du marché, conçue pour répondre aux exigences de puissance accrue des appareils modernes. L’optimisation de l’utilisation de l’air permet d’allonger la durée de vie des piles taille 312 de 10 % maximum », indique Rayovac. « À l’heure où les technologies d’aides auditives ne cessent d’évoluer, il est essentiel que les piles qui les alimentent offrent les meilleures performances possibles. Nos piles ont ainsi été optimisées pour proposer une puissance constante et fiable quel que soit l’environnement ainsi que pour offrir aux porteurs d’aides auditives une expérience de meilleure qualité. »

En plus de bénéficier des dernières technologies d’aides auditives, les audioprothésistes membres du ProLine Excellence Club de Rayovac peuvent se voir proposer une gamme d’outils comprenant des promotions exclusives, des présentoirs, des packagings personnalisés, ainsi que des supports marketing en versions papier et numérique.