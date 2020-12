Le Sénat refuse une proposition de loi pour créer un pôle public du médicament et des produits médicaux

Détails Publié le jeudi 10 décembre 2020 16:31

proposition de loi



Les sénateurs du groupe communiste républicain citoyen et écologiste (groupe CRCE), estiment que « la pandémie de la Covid-19 a mis en lumière l'urgente nécessité du pôle public du médicament et des produits médicaux ».

Mercredi 9 décembre 2020, le Sénat n’a pas adopté la proposition de loi portant création d'un pôle public du médicament et des produits médicaux, présentée par Laurence Cohen, Cathy Apourceau-Poly, Michelle Gréaume et plusieurs de leurs collègues.

Les sénateurs du groupe communiste républicain citoyen et écologiste (groupe CRCE), estiment que « la pandémie de la Covid-19 a mis en lumière l'urgente nécessité du pôle public du médicament et des produits médicaux ». Ils ont donc déposé une proposition de loi en ce sens au Sénat le 27 juillet 2020. Celle-ci, "du fait, des contraintes législatives, ne traduira pas l'entièreté des exigences révélées mais instaure [selon ses auteurs] un cadre solide permettant à la puissance publique de retrouver la liberté et la souveraineté dans un domaine vital".

Le texte comprend 3 chapitres.



Le chapitre 1er vise à mettre en place un service public du médicament et des dispositifs médicaux par :

• la création d’un programme public de production et de distribution de médicaments ainsi que des dispositifs médicaux (art. 1er) ;

• la création, à compter du 1er janvier 2022, d’un pôle public du médicament et des dispositifs médicaux pour contribuer à la mise en œuvre d'une politique publique du médicament au service des besoins en santé de la population (art. 2) ;

• la possibilité de réquisitionner en cas d'urgence sanitaire les laboratoires pharmaceutiques et les sociétés de biotechnologie qui fabriquent et commercialisent les médicaments et les produits médicaux nécessaires pour lutter contre une épidémie (art. 3).

Le chapitre 2 (article 4) crée un observatoire citoyen des dispositifs médicaux qui a pour mission de garantir la transparence des données issues de la surveillance des incidents pouvant survenir lors de l'utilisation d'un dispositif médical.

Le chapitre 3 (article 5) augmente la taxe assise sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques de 0,17 % à 1 %, afin de mettre à contribution les industries pharmaceutiques, pour financer le Pôle public du médicament et des dispositifs médicaux.



Mercredi 2 décembre 2020, la commission des affaires sociales n'ayant pas adopté de texte sur la proposition de loi, la discussion en séance a porté sur le texte de la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat. Pendant l’examen en séance publique, le Sénat a supprimé les 5 articles de la proposition de loi. En conséquence, un vote sur l’ensemble n’était plus nécessaire. Le Sénat n’a pas adopté la proposition de loi.