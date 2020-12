De bons résultats pour la campagne TV Maître Audio

Campagne TV

Diffusée sur les chaines de France Télévisions entre le 8 et le 29 novembre 2020, la campagne TV Maître Audio a enregistrée des résultats encourageants.

En effet, les spots, diffusés au format 20 secondes et 10 ont donc été présents tout au long du mois de novembre sur des chaînes affinitaires du groupe France TV. Résultat, plus de 8,6 millions de seniors ont été touchés dont 29 % en Prime Time, a indiqué Starkey.

Cette campagne TV a été complétée par un dispositif digital tactique, ce qui a induit un nombre important et en augmentation, d’internautes qui se sont rendus sur le site maitre-audio.fr et qui y ont trouvé un professionnel de proximité.

Ces bons résultats coïncident également avec l’actualité 100 % santé, propice au secteur de l’audition et à une visibilité du spot sur des écrans “fil rouge”, sélectionnés spécialement pour toucher la cible des séniors tels que le Magazine de la santé, Allô Docteur ou encore Le grand Slam et Questions pour un champion. Enfin, certains programmes très prisés par la cible tels que Le Renard, la Météo, Thalassa ou encore Les Carnets de Julie.

« Nous sommes particulièrement satisfaits des résultats de ce double dispositif TV et Digital qui a pour objectif de développer la notoriété du label Maître Audio », déclare Eric Van Belleghem, Directeur Marketing de Starkey France. « Nous poursuivons et respectons notre engagement pris auprès d’audioprothésistes indépendants qui nous font confiance et poursuivons de valoriser l’expertise et le savoir-faire de ces professionnels de la santé auditive plutôt que des produits de notre marque. » Fort de ces résultats encourageants et à l’aube de la réforme 100% Santé, Maître Audio continue jusqu’à la fin de l’année avec son dispositif digital et renforcera en 2021, sa communication autour de cette actualité.



Lucile Perreau