Fondation pour l’audition : lancement des appels à projets scientifiques 2021

Les candidatures sont recevables jusqu'au 20 janvier 2021.

Comme chaque année, la Fondation pour l’audition a lancée ses appels à projets scientifiques pour l’année 2021 avec à la clé, des récompenses pour les personnalités et structures, pour leurs recherches dans les Sciences de l'audition.

Parmi les précieux sésames : une bourse d'études pour les doctorants de sciences, des bourses jeunes chercheurs et cliniciens, ou encore des soutiens aux laboratoires. Les candidatures sont recevables jusqu'au 20 janvier 2021.



La bourse d'études pour les doctorats de sciences :

Au travers de cette bourse, la Fondation Pour l'Audition tend à initier et susciter des carrières dans le domaine de l'audition. Les internes en médecine, les orthophonistes ainsi que les audioprothésistes diplômés, avec un accord d'un laboratoire d'accueil pour un stage doctoral à plein temps de 3 ans, sont autorisés à déposer une demande de bourse. Les lauréats pourront recevoir jusqu'à 40 000 € maximum par an pour subvenir à leur salaire.



Des bourses jeunes chercheurs et cliniciens :

Ces bourses (au nombre de deux) servent à promouvoir de futurs talents et la recherche française dans l'audition. La première est une bourse postdoctorale pour les jeunes chercheurs diplômés d'un Ph.D ou d'un MD et Ph.D avec un diplôme de doctorat en sciences daté de moins de sept ans. La seconde est une bourse d'étude à l'étranger pour les médecins, non titulaires d'un doctorat de sciences et ayant obtenu un emploi dans un laboratoire d'accueil à l'étranger. Les soutiens alloués sont destinés aux salaires des lauréats, ils peuvent aller jusqu'à 60 000 € maximum par an pendant 2 ans pour les postdoctorants lauréats et jusqu'à 80 000 € maximum pour les médecins récompensés.





Des soutiens pour les laboratoires français

Quatre champs de la recherche dans l'audition sont concernés par les soutiens :

Recherche fondamentale.

Recherche médicale et audiologique.

Recherche appliquée et innovation technologique.

Recherche psychologique et sociale.

Les structures concernées et éligibles pour déposer un projet doivent être des organismes publics de recherche français, des hôpitaux et des universités, publics ou à but non lucratif. Les investigateurs issus de sociétés savantes ou d'associations professionnelles sont également éligibles. Les projets retenus pourront être dôtés jusqu'à 100 000 € par an sur une période de 3 ans.