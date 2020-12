L'enseigne Ideal Audition obtient la certification Afnor

Détails Publié le mardi 8 décembre 2020 15:34

L’enseigne ideal Audition a annoncé avoir obtenu la certification NF 518 Afnor, un gage de savoir-faire et de qualité pour les audioprothésistes.

« Méthode et rigueur ont été nécessaires pour obtenir la certification NF 518 Afnor qui conforte les valeurs d'Ideal Audition. Depuis 2012, notre enseigne s'est toujours engagée à offrir un service Premium à tous les profils de patients. L'obtention de cette certification Afnor garantit l'harmonisation des process internes et un service qualité reconnu et optimal, une distinction qui rassurera sur le savoir-faire des audioprothésistes Ideal Audition », indique Ideal Audition. « La certification Afnor vient appuyer le souhait d'apparaître comme un acteur sérieux et irréprochable auprès des patients. »



Pour rappel, Ideal Audition s’était retrouvé au milieu d’une polémique avec l’opération commerciale « 2 appareils auditifs achetés = 1 iPhone offert ». Cette dernière avait fait vivement réagir le SDA (ex UNSAF) qui avait alors dénoncé de telles pratiques mais aussi demandé la suspension de l'agrément des centres Ideal Audition. Plus récemment, le syndicat a également publié son recueil des bonnes pratiques de la profession d’audioprothésistes, avec en ligne de mire, l’arrêt « des pratiques commerciales inadaptées à un secteur de soin et de santé globale ».



L’enseigne qui compte aujourd’hui près de 50 centres en France spécialisés dans l’audition, s’est fixée comme objectif d'atteindre 70 centres d'ici la fin de l'année 2021.