Un spot TV pour encourager le port du masque transparent

masques transparents



D’une durée de 25 secondes le film Sourires sera diffusé à partir du 26 octobre en TV pour une durée de 2 semaines.

La Fondation Pour l’Audition ainsi que Tell Me The Truffe, une agence de communication dédiée aux sujets du handicap et de la diversité et Havas Edge, également une agence de marketing du réseau Edge Performance Network du groupe Havas, ont élaboré un spot TV afin d’encourager le port du masque transparent par tous et pour tous.

Déjà mis en avant par certains ministres, dont La Secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, et le premier ministre, Jean Castex, le masque transparent demeure essentiel dans l’inclusion au quotidien, de millions de personnes en France. « Il s’agit en premier lieu des 6 millions de personnes sourdes ou malentendantes pour qui lire sur les lèvres et capter les expressions est indispensable pour communiquer », souligne Agathe Coustaux, directrice de la communication de la Fondation Pour l’Audition. « Quand on sait que plus de 50 % de la transmission d’un message verbal passe par l’impression visuelle, le masque transparent a un impact positif sur la vie de tous les citoyens » ajoute-t-elle.

Le spot TV intitulé « sourires » a été imaginé par l’agence Tell Me The Truffe. Il rappelle

l’importance des expressions du visage et surtout de celles de la bouche et des lèvres dans notre communication, notamment dans les lieux publics (école, le lieu de travail, ou encore les commerces). « Dans le contexte actuel où nous sommes contraints de porter un masque que nous sommes nombreux à trouver déshumanisant, nous avons tenu à adopter une tonalité joyeuse, qui célèbre le retour du sourire » commente Elie Sic-Sic, co-fondateur en charge de la création de Tell Me The Truffe.

