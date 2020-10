Saga de l'oreille volée : l'audioprothésiste de Quimper redonne une oreille à son enseigne

Détails Publié le mercredi 21 octobre 2020 16:08

FAIT DIVERS



Vous souvenez-vous qu'en janvier 2020, l'audioprothésiste Pierre Zajec, installé à Quimper (Finistère), s'était fait voler l'oreille qu'il avait lui-même sculptée et qui ornait son enseigne? Son centre a désormais une nouvelle oreille.

L'enseigne disparue trônait sur le mur du centre « Votre Audition, atelier de correction auditive » depuis la création de l'atelier, il y a plus de 3 ans, pour permettre aux patients de le repérer facilement. Il faut dire que ce n'était pas un petit ouvrage que cette grande oreille sculptée dans le bois, d'une hauteur de 50cm de haut sur 30cm de large. Pierre Zajec, titulaire de diplômes de menuisier-ébéniste à la célèbre école d'arts appliqués Boulle à Paris, l'avait réalisée lui-même au prix de nombreuses heures de travail.

Aujourd'hui, une nouvelle oreille veille à nouveau sur l'atelier. Elle aussi a été réalisée par l'audioprothésiste avec l'aide de deux compères venus l'aider à mener à bien son projet. La nouvelle oreille, sculptée dans un bois de châtaignier récupéré d'un ancien poulailler, est désormais sertie dans un bel arc de cercle en ferronnerie, plus esthétique et plus compliqué à couper pour d'éventuels personnes mal intentionnées...