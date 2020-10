La nouvelle campagne de Signia débute lundi prochain

Détails Publié le mardi 20 octobre 2020 17:59

Le danseur professionnel et chorégraphe français Yann-Alrick Mortreuil, sera au coeur de cette nouvelle campagne média.

Du 26 octobre et jusqu’au 20 décembre, la nouvelle campagne média nationale Signia sera lancée avec de grandes nouveautés, dont le partenariat avec Yann-Alrick Mortreuil, danseur professionnel et chorégraphe français, ainsi qu’un nouveau spot TV diffusé sur les grandes chaines nationales comme TF1 et France 2.

Yann-Alrick Mortreuil, est danseur professionnel et chorégraphe français, malentendant depuis ses 5 ans et équipé des aides auditives Styletto. « J’utilise leurs appareils depuis plus de 25 ans. C’est donc tout naturellement que j’ai accepté de représenter Signia, ce partenariat est une évidence pour moi » explique-t-il. L’artiste sera présent à la fois sur les médias grand public, en télévision mais aussi dans notre communication digitale, print et PLV.

Dès le 26 octobre et jusqu’au 20 décembre, démarrera notre campagne média d’envergure, pluri média et ultraciblée. Elle sera lancée simultanément en télévision et sur internet pour un impact amplifié. Le tout nouveau spot sera proposé aux moments de grande écoute sur les principales chaînes nationales et d’information : TF1, France 2, France 3, France 5 et en complément, sur les chaînes affinitaires : BFM TV, RMC Découverte, RMC Story, LCI, TV Breizh. Ce nouveau spot TV, sera diffusé en 2 phases, sous format 30s puis 10s, pour un impact amplifié. Une campagne digitale affinitaire sera déployée. Composée de native advertising (publicité native) et d’insertions dans les réseaux sociaux, elle sera orchestrée pour toucher une cible 100% qualifiée, intéressée par l’audition et la santé.