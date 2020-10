Phonak relance un programme de formations à distance

Détails Publié le mercredi 21 octobre 2020 09:00

Après le succès des éditions initiées en avril, la marque Phonak a décidé de lancée de nouveau un programme de formations à distance pour les audioprothésistes, avec un large choix de thématiques pour répondre à leurs besoins actuels et futurs. Ce programme débutera le jeudi 22 octobre 2020.

Les formations se dérouleront sur les mois de novembre et décembre et traiteront des thématiques suivantes : acouphènes, Bluetooth et connectivité directe, appareillage pédiatrique, aides auditives de classes 1 et 2. Les sessions auront lieu le jeudi à 12h15, en direct. Tout le programme de la fin d’année ainsi que l’accès aux lives et aux enregistrements des formations passées se feront en ligne.



La période de confinement a été l’opportunité pour l’équipe Support Phonak de digitaliser ses formations et de s’adapter aux nouveaux besoins du marché. Depuis, ces sessions rassemblent chaque semaine de nombreux audioprothésistes et un membre du Support Client Phonak, autour d’une thématique spécifique. Après une coupure estivale au mois d’août, les formations ont repris dès la rentrée, autour d’un programme axé sur la nouvelle plateforme technologique de la marque, Phonak Paradise. Depuis le printemps, nos sessions live du jeudi sont un réel succès. Près de 700 participants se sont rendus disponibles à nos formations. Septembre a été l’occasion d’organiser des ateliers pour le lancement de notre plateforme Paradise », explique Amélien Debes, Directeur du Support Clients Phonak.



Chaque semaine donc, les audioprothésistes pourront accéder, d’où ils le souhaitent, au Live du jour via le bouton d’accès sur la page dédiée. Les enregistrements des formations seront également mis à disposition sur cette même page une fois la session terminée, et seront aussi publiés sur la plateforme de formations en ligne de la marque, Phonak Learning, accompagnés de documentation dédiée.



