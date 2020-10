1ère pose d’un implant cochléaire totalement implantable

Détails Publié le lundi 19 octobre 2020 15:30

Innovation



Ce nouvel implant il contient tous les composants internes et externes d’un système d’implant cochléaire en un seul dispositif placé sous la peau, y compris l’audio processeur, le microphone et l’alimentation.

Le 24 septembre 2020, un jeune homme souffrant de perte auditive profonde a reçu un implant cochléaire totalement implantable (TICI) fabriqué par Med-EL. Il s’agit de la toute première implantation européenne de ce type. Cette première implantation a été réalisée par le Professeur Dr. Philippe Lefebvre, chef du département ORL du CHU de Liège et Professeur à l’Université de Liège (Belgique), dans le cadre d’une étude de faisabilité.

Pour rappel, les systèmes d’implants cochléaires, qui contournent la partie non-fonctionnelle de l’oreille et stimulent électriquement le nerf auditif, constituent depuis longtemps le traitement standard des surdités sévères à profondes. Ils comprennent actuellement une partie interne (l’implant placé chirurgicalement sous la peau), et une partie externe (l’audio processeur porté sur l’oreille). L’audio processeur fournit l’alimentation à l’implant et comporte un microphone qui capte les sons extérieurs. « Nos implants cochléaires ont déjà aidé des centaines de milliers de personnes dans le monde à entendre et à améliorer leur qualité de vie. Beaucoup d’entre elles ont exprimé le souhait d’avoir un implant cochléaire qui fonctionnerait sans partie externe, qui serait également invisible et qui fonctionnerait même pendant le sommeil de l’utilisateur », déclare le docteur Ingeborg Hochmair, fondatrice et PDG de MED-EL.

C’est dans ce contexte que le TICI a été mis au point. En effet, il contient tous les composants internes et externes d’un système d’implant cochléaire en un seul dispositif placé sous la peau, y compris l’audio processeur, le microphone et l’alimentation. « Le développement d’un dispositif totalement implantable est au centre des recherches de MED-EL depuis de nombreuses années. Je suis réellement fière de notre équipe d’experts dédiés qui ont travaillé avec créativité et diligence pendant plus de 10 ans pour développer ce dispositif unique », explique le Dr. Hochmair.



Le TICI devrait offrir aux utilisateurs une excellente audition avec encore plus de confort. Cependant, il faudra attendre plusieurs années avant qu’il ne reçoive les autorisations de mise sur le marché.



Lucile Perreau