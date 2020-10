Oticon dévoile l’application Ponto Care

Détails Publié le vendredi 16 octobre 2020 17:00

accompagnement patient



Ponto Care vient remplacer et augmenter le nombre des fonctionnalités déjà disponibles dans Ponto Trial Companion.

Mi-octobre 2020, Oticon Medical a présenté l'application Ponto Care. Cette dernière, gratuite et simple d’utilisation, a été conçu pour accompagner les utilisateurs et les candidats à une solution auditive à ancrage osseux.

Désormais, Ponto Care remplace et augmente le nombre des fonctionnalités déjà disponibles dans Ponto Trial Companion, sorti l’année précédente. L'objectif de cette nouvelle application est d'aider les utilisateurs à devenir plus impliqués et indépendants au quotidien, avec leur solution auditive à ancrage osseux. Ponto Care offre de nombreux outils d'auto-assistance afin d’échanger plus précisement avec leur audioprothésiste.



La nouvelle section ”suivi” de Ponto Care possède différents buts :

Tout d’abord, il est permet à l’utilisateur de poser une question et d’obtenir une réponse, notamment s’il a oublié une instruction fournie par son audiopothésiste, comme par exemple, le changement des piles ; l’entretien de son appareil ; etc.

La fonction de caméra intelligente les guide pour prendre des photos de la zone d'implantation sous 2 angles, et permet d’ajouter des commentaires et d’enregistrer le tout sur leur téléphone pour suivre l’évolution. Cela permet non seulement aux utilisateurs de voir si des changements sont survenus, mais fournit également des données claires à partager avec l’audioprothésiste en cas de nécessité.

Ponto Care aide les utilisateurs à suivre leurs expériences auditives grâce à un journal numérique, afin de faciliter les échanges via des données factuelles lors des rendez-vous physiques.

De son côté, sa section ’Ponto Trial Companion’, dédiée à l’essai de la solution auditive à ancrage osseux, a pour objectif principal de fournir aux candidats tous les outils nécessaires durant cette phase décisive, en s’assurant qu’ils aient accès aux bonnes informations et qu’ils conservent une trace de leurs expériences auditives pour de meilleurs échanges avec les professionnels de santé lors des rendez-vous.

L'application Ponto Care est compatible avec l'iPhone et Android, est peut être téléchargée gratuitement depuis l'App Store ou Google Play.