L’EUHA virtuel vient de commencer

Détails Publié le jeudi 15 octobre 2020 16:45

congrès



Accueil virtuel de l’EUHA 2020, qui se déroule du 9 octobre au 8 novembre 2020.



Le congrès européen des audioprothésistes, l'EUHA, a débuté de manière entièrement virtuelle le 9 octobre et se poursuivra pendant un mois entier. Le Digital Future Friday a marqué le coup d’envoi de l’événement.

Au programme de l’ouverture du congrès : quatre présentations principales d’orateurs de renommée internationale ont été programmées sur des sujets tels que les innovations en matière d’aides auditives, chaque présentation étant suivie de questions-réponses dans un tchat en direct.

Des stands dans la zone « exhibition »

Dans la zone « exhibition », les entreprises présentent toute la journée leurs développements technologiques et leurs innovations produits sur un stand d’entreprise virtuel appelé Info-Points Entreprise (disponible jusqu’au 8 novembre). Par tchat en direct et appel vidéo, elles pourront aussi communiquer avec leurs clients. Les présentations et l’innovation produit sont téléchargeables pour les visiteurs du stand.

Depuis le 10 octobre, l’EUHA digital accueille une série de 15 conférences d’experts. Après leur sortie, les conférences peuvent être visionnées à tout moment jusqu’au 8 novembre 2020.

L’inscription à l’EUHA est gratuite et ouverte pendant toute la durée de l’événement, mais le nombre de places est limité.duction