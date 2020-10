Le Congrès de la SFORL, inaugurée ce 10 octobre, proposera une version physique en 2021 à Paris puis sera en 2022 à Marseille

Détails Publié le samedi 10 octobre 2020 09:37

Le Congrès a été inauguré ce samedi matin

L'édition totalement virtuelle du Congrès de la SFORL a été inaugurée ce 10 octobre au Palais des Congrès à Paris par le Secrétaire General de la SFORL, le Pr Vincent Couloigner et le Président du congrès 2020, le Pr Jean Lacau St Guily.

« Nous avons espéré jusqu'à l'été avant de prendre la bonne décision de faire ce congrès sur un mode numérique », a déclaré le Pr Jean Lacau St Guily, ajoutant que toutes les communications retenues par le Conseil scientifique auront lieu que ce soit en direct, en atelier ou en VOD. « Nous allons expérimenter une dimension nouvelle à travers laquelle les 2.000 inscrits, derrière leur écran, pourront intervenir et poser leurs questions aux intervenants ».

Les responsables de la SFORL espère pouvoir organiser le congrès, sous sa forme physique, en 2021 à Paris, avec le Pr Jean Lacau St Guily à nouveau comme Président, puis en 2022 à Marseille, inaugurant une nouvelle alternance entre les deux villes.

Le Congrès 2020 se déroulera jusqu'à dimanche 11 octobre avec de nombreuses conférences et tables rondes ainsi que des ateliers, symposiums et sessions live permettant des échanges directs entre auditeurs et orateurs. Il est également possible de visiter l’exposition de façon virtuelle et ainsi de découvrir les dernières innovations.