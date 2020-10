Hansaton élargit sa gamme Excite Pro

Détails Publié le vendredi 9 octobre 2020 16:07

La marque a présenté 3 modèles d'intras ainsi qu'un BTE 312.

Le 5 octobre 2020, la marque a présenté ses deux nouvelles aides auditives de la gamme Excite Pro : Jazz XC Pro pour les intra-auriculaires et jam XC Pro pour les contours d’oreille.

La nouvelle plateforme Excite Pro équipée des dernières avancées technologiques HearIntelligence. Il s’agit de 2 nouveaux algorithmes ConversationOptimizer XC Pro et ConversationBoost XC Pro, qui permettent de mieux entendre et comprendre dans un environnement bruyant.

La gamme d’intra auriculaires jazz XC Pro se décline en 3 modèles. Les jazz XC Pro 10 et jazz XC Pro 312 dotés de très bonnes performances auditives. Les jazz XC Pro 312 Dir W répondront aux attentes des patients à la recherche de connectivité sans fil, avec ses fonctionnalités binaurales, la possibilité de passer des appels téléphoniques mains libres et de diffuser des contenus multimédias avec des téléphones Apple ou Android. La gamme compte également un nouveau BTE : le jam XC Pro R312. Mesurant à peine 2,8 cm, ces aides auditives sont décrites comme étant simples à manipuler et très confortables à porter. De plus grâce à la technologie HearIntelligence, ces aides auditives profitent d'une grande qualité sonore, pour un son clair et limpide.

Les patients pourront ainsi choisir entre la discrétion des ITE connectés, et la simplicité d’utilisation des BTE et des RIC (à pile ou rechargeables avec batterie lithium-ion).