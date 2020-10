Rayovac présente ses nouveaux produits via un évènement live

Détails Publié le jeudi 8 octobre 2020 15:55

évènement numérique



Cet évènement permet de découvrir les nouveautés technologiques du fabricant.

Le fabricant de piles auditives a lancé sa dernière génération de produits au travers d’u évènement virtuel d’une durée de trois jours : le Rayovac Live.

Cet évènement qui a débuté le 7 octobre dernier, a offert l’opportunité aux visiteurs d’être les premiers à découvrir les nouveautés en matière de technologie de piles auditives, mais aussi de prendre un rendez-vous avec les membres de l’équipe commerciale et d’accéder à des informations ainsi qu’aux dernières actualités de l’entreprise.

Les participants ont également pu découvrir Active Core Plus, une technologie de pointe conçue pour offrir de meilleures performances pour les appareils modernes. Dernière innovation de Rayovac pour la pile 312, l’optimisation de l’air permet d’allonger la durée de vie de la pile de 10 %. Active Core Plus avec optimisation de l’air sera disponible pour les clients ProLine et Extra dans toute l’Europe à partir de décembre 2020.

Il est encore possible de s’inscrire et de participer à l’évènement Rayovac Live, qui se terminera le 9 octobre.