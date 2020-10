Rexton présente sa nouvelle ligne graphique

Détails Publié le mercredi 7 octobre 2020 16:21

Marque



Rexton présente sa nouvelle identité visuelle pour accompagner sa technologie M-Core.

Les nouveaux visuels de communication de Rexton mettent en scène des personnes en situations réelles afin de montrer la réalité des emplois, mais aussi les environnements qui peuvent provoquer une perte auditive.

Rexton rappelle que « nous vivons dans un monde souvent assourdissant où il devient difficile d’entendre correctement et encore plus difficile lorsque l’audition commence à faiblir. Aujourd’hui, la perte auditive arrive de plus en plus tôt. » La marque en profite pour faire passer son message : « Comptez sur Rexton en toutes situations » avec sa nouvelle plateforme M-Core.