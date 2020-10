Le congrès de la SFORL aura lieu ce week-end

Détails Publié le mercredi 7 octobre 2020 12:00

L'édition totalement virtuelle du Congrès de la SFORL se tiendra du 10 au 12 octobre au Palais des Congrès à Paris.

L’évènement se déroulera sur 2 matinées entre 9h30 et 13h30. De nombreuses conférences et tables rondes ainsi que des ateliers, symposiums et sessions live permettant des échanges directs entre auditeurs et orateurs, sont prévus au programme. Il sera également possible de visiter l’exposition de façon virtuelle via un stand et ainsi de découvrir les dernières innovations.