L’EUHA débute ce vendredi

Le congrès entièrement virtuel, débute ce week-end et ce pour un mois entier. Le Digital Future Friday, qui aura lieu le vendredi 9 octobre, marquera le coup d’envoi de l’évènement.

Le Digital Future Friday aura lieu de 9h à 17h (heure de Paris). Au programme, il y a aura quatre présentations principales d'orateurs de renommée internationale de 14h à 16h30 sur les sujets tels que les innovations en matière d'aides auditives, chaque présentation étant suivie de questions-réponses dans un chat en direct. Ensuite, les entreprises présenteront toute la journée, leurs développements technologiques et leurs innovations produits sur un stand d'entreprise virtuel, appelé Info-Points Entreprise (disponible jusqu’au 8 novembre). Par chat en direct et appel vidéo, elles pourront aussi communiquer avec leurs clients. Les présentations et l'innovation produit sont téléchargeables pour les visiteurs du stand.



À partir du 10 octobre, l'EUHA digital accueillera une série de quinze conférences d'experts. Après leur sortie, les conférences peuvent être visionnées à tout moment, toujours jusqu'au 8 novembre 2020. L'inscription est gratuite et ouverte pendant toute la durée de l'EUHA, mais le nombre de places est limité.