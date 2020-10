Un bio-ingénieur invente une aide auditive Do It Yourself à 1$

Détails Publié le mardi 6 octobre 2020 09:58

invention



Saad Bhamla a mis à disposition les plans de son invention en accès libre sur GitHub.

Saad Bhamla, professeur assistant à la School of Chemical & Biomolecular Engineering à Atlanta en Géorgie, a développé une aide auditive à 1$ baptisée « LoCHAid ». Il a également mis les plans de son invention en accès libre sur GitHub.

Saad Bhamla explique dans un article de la revue américaine Science, la méthodologie et les composants utilisés pour créer son aide auditive à bas coûts et DIY (Do It Yourself, littéralement : faire soi-même). Dans ledit article, il indique que lui et son équipe « ont soudé un microphone sur une petite carte de circuit imprimé pour capturer le son à proximité et ont ajouté un amplificateur et un filtre de fréquence pour augmenter spécifiquement le volume des sons aigus au-dessus de 1000 Hz. Ensuite, ils ont ajouté un contrôle du volume, un interrupteur marche / arrêt et une prise audio pour brancher des écouteurs standard, ainsi qu'un support de batterie. Dénommé le « LoCHAid », il fait environ la taille d’une boîte d’allumettes se porte autour du cou comme un collier.







De bons résultats

L’appareil a ensuite été testé et l’équipe a constaté qu'il augmentait le volume des sons aigus de 15 décibels tout en préservant les volumes aux sons plus bas. Il a également filtré les interférences et les bruits soudains et forts comme les aboiements de chiens ou les klaxons de voiture. D’autres tests avec une oreille artificielle ont également révélé que LoCHAid pourrait améliorer la reconnaissance vocale. De plus, il était conforme à cinq des six recommandations de produits préférées de l'Organisation mondiale de la santé pour les appareils auditifs, rapportent les chercheurs dans la revue PLOS ONE.



Mais quelques désavantages

Cependant, LoCHAid possède tout de même quelques inconvénients. En effet, il ne peut pas être ajusté pour les besoins individuels ou adapté pour traiter d'autres problèmes d'audition, et en dépit de son étanchéité été de sa résistance aux chocs, les scientifiques prévoient que les pièces s'useront après environ un an et demi. Enfin, sa taille volumineuse pourrait dissuader certains utilisateurs, bien qu'une version plus petite soit en préparation, précise Saad Bhamla.



Un prix défiant toute concurrence

En achetant les composants en gros, le coût de l’aide auditive se situe à moins de 1 dollar, prix coûtant. Pour environ 15 $ à 20 $, Saad Bhamla révèle que n'importe qui peut recréer l'appareil à la maison avec des plans en ligne, un fer à souder et des pièces faciles à trouver dans le commerce.

Cette idée lui est venue 15 ans plutôt, lorsqu’il était encore étudiant à Mumbai en Inde. Il souhaitait offrir des aides auditives à ses grands-parents, souffrant tous deux d’une perte auditive liée à l’âge. Mais comme l’explique Saad Bhamla, les prix étaient terriblement élevés et bien au-dessus de ses moyens. Avec cette création, il a donc voulu aider les personnes avec un déficit auditif et avec très peu de revenus.



Lucile Perreau