Nouvel ouvrage sur les surdités de l'enfant et de l'adulte

Chaque chapitre aborde une pathologie particulière depuis les bilans jusqu’à la rééducation.

Deux spécialistes, Jacqueline Leybaert et Stéphanie Borel, ont rédigé ce nouveau livre à destination des les étudiants et des professionnels en orthophonie. Il contient l’ensemble des connaissances pour prendre en charge les pathologies de l'audition et de la phonation de l'enfant et de l'adulte.

Ce livre aborde l’ensemble des pathologies liées à l'audition et à ses troubles chez l'enfant et chez l'adulte. Il suit rigoureusement le référentiel de formation des études d'orthophonie. Chaque chapitre aborde une pathologie particulière depuis les bilans jusqu’à la rééducation, en proposant pour chacune :

Une fiche de synthèse des connaissances actuelles.

Une fiche de révision sous forme d’items à connaître récapitulant l’étiologie, la clinique et les mots-clés.

Une bibliographie complète.



Jacqueline Leybaert est professeure à l'Université libre de Bruxelles (U.L.B.) où elle enseigne aux futurs psychologues et orthophonistes. Membre du Laboratoire Cognition, Langage et Développement, elle est l'auteure de nombreuses publications scientifiques sur les apprentissages linguistiques des enfants sourds.

Stéphanie Borel est Orthophoniste depuis 2002, et Maître de conférences à l'Université de Tours depuis 2017. Elle effectue des recherches sur le langage, la voix et la qualité de vie des implantés cochléaires avant et après l'implant.



Lucile Perreau